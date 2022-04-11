Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı - Son Dakika
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Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı

11.04.2022 16:36

Samsun'da bir okulun önünden 6 bin TL değerinde bisiklet çalındı. Bisiklet sahibinin kamera kayıtlarını izlemesiyle çalan kişinin takım elbiseli bir şahıs olduğunu tespit etti. İhbarla okula gelen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Özel okulda öğretmenlik yapan Ahmet Çolak, her gün park ettiği bahçe kapısında bisikletini göremeyince polise haber verdi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, takım elbiseli bir kişinin okulun önünden geçtiği, daha sonra dönüp bahçe kapısının önündeki bisikleti çaldığı görülüyor. İhbarla okula gelen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasından kaçamadı

"KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEYİNCE ANLADIK"

Ahmet Çolak, bisikletinin 6 bin TL değerinde olduğunu belirterek, "Her akşam arkadaşım okul çıkışı bisikleti almam için kapının önüne bırakıyordu. Normalde hep kilitliyordu ama bu defa kilitlememiş. Geldiğimde bisikleti yerinde bulamadım. Kamera görüntüsünü izleyince olayı anladık. Ben gelene kadar bisikleti adam alıp gidiyor. Şikayetçi olduk" dedi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı - Son Dakika


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