Takım elbiseli hırsız kamerada - Son Dakika

Takım elbiseli hırsız kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçesine bağlı Binevler ve Güneş Mahallelerinde meydana gelen 2 adet ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.