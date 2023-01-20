Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu - Son Dakika

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