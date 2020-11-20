Takım elbiseli seyyar satıcı - Son Dakika

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 'kravatlı tatlıcı' olarak tanınan Tuncay Öztürk (46), takım elbise ve kravatıyla 4 yıldır, evinde ürettiği halka tatlılarını seyyar tezgahında satıyor. Her sabah ütülü takım elbise giyip, tıraş olarak tezgahının başına geçen Öztürk, nedenini işine duyduğu saygıya bağlıyor.

İlçede yaşayan tatlı ustası Tuncay Öztürk, evinde oluşturduğu imalathanesinde ürettiği halka tatlılarını satarak geçimini sağlıyor. İlçede 'kravatlı tatlıcı' olarak tanınan Tuncay Öztürk, takım elbise ve kravatıyla halka tatlılarını özenle dizdiği seyyar tezgahında sokak sokak gezerek satıyor. 4 yıldır her sabah ütülü takım elbise giyip, tıraş olarak tezgahının başına geçen Öztürk, müşterililerinin yanı sıra ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. İlçede kimileri, tatlı satın aldığı Öztürk'le anı fotoğrafı çektiriyor. Yazın açık, kışın ise koyu renk takım elbise giymeyi tercih eden tatlıcı Öztürk, salgın tedbirleri kapsamsında hijyen kurallarına da son derece önem veriyor. Takım elbisesiz tezgahının başına geçmeyen Öztürk, nedenini işine duyduğu saygı olarak nitelendiriyor.

'İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'Gurur duyduğu işini, temiz ve saygılı şekilde yaptığını anlatan Tuncay Öztürk, "İlçede 2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten temin ediyorum. Bunu yaparken kılığımıza, kıyafetimize, temizliğimize, hijyenimize azami ölçüde özen gösteriyorum. Takım elbiseyle seyyar satıcılık yapmak çok alışılagelmiş bir durum olmadığından insanların dikkatini çekiyor. Fakat bana göre olması gereken bu. Bu şekilde insanlardan beğeni kazandım, teveccühleri daha fazla arttı. Özgüvenimiz de arttı. Çok para kazanmayla öğünmekten ise insanlardan teveccüh kazanmakla öğünmek bana göre daha güzel, daha hoş ve daha heyecan verici. Bu şekilde helalinden rızkımızı kazanmaya uğraşıyoruz" dedi.'ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Öztürk'ün çevrede örnek teşkil ettiğini söyleyen Necmettin Sarı, "Bir insanın kendi işine değer verdiği, saygı gösterdiği bir biçimde kılık kıyafetiyle birlikte bizlere örnek teşkil eden Tuncay Beye çok teşekkür ediyoruz. Sürmene'mizde bir tatlı satıcısı, modern kıyafeti ile beraber hiçbir gün aksatmadan bu hizmeti vermeye devam ediyor. Bize vermiş olduğunuz bu hizmetten dolayı göz nezaketimizi bozmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. İşini severek, saygıyla yapıyor. Tatlısı da meşhurdur" diye konuştu.