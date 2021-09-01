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Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor - Son Dakika

Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor

01.09.2021 18:08

Bursa'da memur emeklisi Ahmet Berksun isimli vatandaş, her gün takım elbisesini giyerek simit satmaya çıkıyor. Görenler, Berksun'un başka iş yaptığını düşünürken seyyar esnafın mesleğine saygısı takdir topluyor. Berksun, günde 500 lira kazandığını ve talepten memnun olduğunu ifade etti.

Bursa'da her gün şık takım elbisesiyle simit satmaya çıkan Ahmet Berksun görenleri şaşırtıyor. Memur emeklisi olan Berksun'un işini özenerek yapması takdir topluyor. Berksun, pandemiden önce günde 500 simit satarken, şu anda günde ortalama 200 simit sattığını ve günlük kazancının iyi bir satış gününde 400 ile 500 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Takım elbiseli ve kravatlı simitçi taleplere yetişemiyor

SICAK HAVAYA RAĞMEN DURMUYOR

Memur emeklisi Ahmet Berksun, her gün iş adamı gibi giyinip, eline sepetini alarak, çarşıda simit satıyor. Karşılarında şık giyimli seyyar simitçiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Sıcak havaya rağmen Ahmet Berksun, takım elbisesiyle sepetindeki 200 simidi yarım günde 10 kilometre yürüyerek satıyor. Şıklığından taviz vermeyen seyyar simitçi, giyimi ve diksiyonuyla elindeki simitleri kısa sürede satmayı başarıyor.

Takım elbiseli ve kravatlı simitçi taleplere yetişemiyor

"İŞLER İYİ OLUNCA 400 - 500 LİRA KAZANIYORUM"

İşini aşkla yapan grand tuvaletli simitçi, gören herkesin takdirini kazanıyor. Bu işi severek yaptığını ifade eden 62 yaşındaki Ahmet Berksun, hijyene de önem vererek, simitleri eldivensiz tutmuyor. Şık simitçi, "Ben Bursa'da isim yapmış bir simitçiyim. Pandemiden önce öğlene kadar 500 simit satıyordum. Şimdi yarım günde 200 simit satıyorum. Bir simidi 2,5 liraya satıyorum. İşler iyi olunca 400-500 lira kazanıyorum. Simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Bursa'da vatandaşlar beni çok sevdi. Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum. Beni Bursa'da tanımayan esnaf yoktur. Beni ismimle kimse bilmiyor, herkes beni kravatlı simitçi olarak biliyor" dedi.

Takım elbiseli ve kravatlı simitçi taleplere yetişemiyor
Takım elbiseli ve kravatlı simitçi taleplere yetişemiyor
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor

İş Adamı, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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