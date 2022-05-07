TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR - Son Dakika
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TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR

07.05.2022 10:29

ADANA'da özel güvenlik görevlisi Burak Yıldırım (43), bir grup gönüllü arkadaşı ile topladığı plastik atıkları satarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıyor.

ADANA'da özel güvenlik görevlisi Burak Yıldırım (43), bir grup gönüllü arkadaşı ile topladığı plastik atıkları satarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıyor. 2 yılda 1300 gönüllüye ulaşınca 'Çare Sizsiniz' adını verdikleri dernek kuran Yıldırım, aidat ve nakit para yardımı kabul etmediklerini, yardım yapmak isteyenle ihtiyaç sahibini buluşturarak çözümün bir parçası olduklarını söyledi.

Kentte bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Burak Yıldırım, 2020 yılında 3 arkadaşıyla birlikte, evde kullanmadığı kıyafetlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Birçok mahallede, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapan Yıldırım, çevresindekilerin de yardım yapmak istemesiyle 2 yılda yaklaşık 1300 gönüllüye ulaştı. Gönüllüleri koordine etmek ve organize hareket edebilmek için 'Çare Sizsiniz' adını verdikleri derneği kuran Yıldırım, üye aidatı ve nakit bağış almama kararı aldı. Derneğin de kurucu başkanı olan Yıldırım, her sabah takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp, aldığı parayla yardım malzemesi toplamaya başladı. Kentteki onlarca iş yerine geri dönüşüm kutusu bırakan Yıldırım, topladığı atıkların geliriyle yüzlerce aileye yardım yapıyor.

'AKŞAMA KADAR PLASTİK ATIK TOPLUYORUZ'

Gönüllü arkadaşlarıyla birlikte 2 yıl önce yardım yapmaya başladığını söyleyen Yıldırım, "Gönüllülük halkası çok büyüyünce kontrol mekanizmamızı devlet bünyesi altına alarak dernek kurmaya karar verdik. Derneğimizde doktor, öğretmen, emekli askerlerimiz var. Sabah saat 07.00'de işten çıkıp 08.00'de yatıyorum. 3 saat uyuyorum. Kalkıp derneğe gelip ihtiyaç sahipleri ailelerle görüşüyorum. Daha sonra akşama kadar plastik atık topluyoruz. Kilosunu 6 TL'ye sattığımız plastiklerin geliriyle gıda kolisi alıyoruz. 3 saatlik uykuyla günlük rutinimizi gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin kapısı her ihtiyaç sahibi aileye açıktır. Başvuru yapanları araştırıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise gelip ihtiyaçlarını alabiliyorlar" dedi.

'PARA BAĞIŞI ALMIYORUZ'

1300'den fazla üyeye ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Belirli noktalardaki esnafımıza geri dönüşüm kutusu da bırakıyoruz. Bu noktalardan aldığımız plastikleri elektrikli bisikletimizle toplayıp geri dönüşüm depomuza getiriyoruz. Topladığımız plastikleri kilogramı 5 ila 6 liradan satıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı, kıyafet yardımı, hastalarımıza hasta bezi alıyoruz. Genel anlamda kimin neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyoruz. Dernek üyelerimizde dair hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Para bağışı almıyoruz. Eğer bir iş insanı gıda kolisi yardımı yapmak istiyorsa, tespit ettiğimiz aileleri kendilerine söylüyoruz. Onlar o ailelere yardımını yapıyor. Aslında köprü görevi görüyoruz. Yardım yapmak isteyenle ihtiyaç sahibini buluşturarak çözümün bir parçası oluyoruz" diye konuştu.

TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR
TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKIM ELBİSESİYLE TOPLADIĞI PLASTİK ATIKLARI SATIP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİYOR - Son Dakika


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