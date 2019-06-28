Takım Golleri: Georginio Wijnaldum Vs Torino
39 dakika önce
Liverpool orta saha oyuncusu Gini Wijnaldum, Reds'in Anfield'de Torino'yu 3-0 yenmesine yardımcı olmak için şık bir takımla iyi bir takım atladı.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06
orta saha oyuncusu Gini Wijnaldum, Reds'in Anfield'de Torino
'yu 3-0 yenmesine yardımcı olmak için şık bir takımla iyi bir takım atladı.
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