Takım Golleri: Lucas Vazquez - Eibar
1 saat önce
Zidane'ın ilk kez Real Madrid menajeri olan Los Blancos, ivme kazanıyor ve LaLiga masasındaki en iyi yer için FC Barcelona'ya takip ediyordu. Nisan 2016'da, Eibar Bernabe'yi ziyaret etti ve Real Madrid otorite ile zafer kazandı. James Rodriguez, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo ve Jesé Rodriguez'in golleriyle 4-0.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05
Zidane'ın ilk kez Real Madrid
menajeri olan Los Blancos, ivme kazanıyor ve LaLiga masasındaki en iyi yer için FC Barcelona
'ya takip ediyordu. Nisan 2016'da, Eibar
Bernabe'yi ziyaret etti ve Real Madrid otorite ile zafer kazandı. James Rodriguez
, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo
ve Jesé Rodriguez'in golleriyle 4-0.
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