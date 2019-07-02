Son Dakika Haberleri: Takım Golleri: Lucas Vazquez - Eibar
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Takım Golleri: Lucas Vazquez - Eibar

1 saat önce

Zidane'ın ilk kez Real Madrid menajeri olan Los Blancos, ivme kazanıyor ve LaLiga masasındaki en iyi yer için FC Barcelona'ya takip ediyordu. Nisan 2016'da, Eibar Bernabe'yi ziyaret etti ve Real Madrid otorite ile zafer kazandı. James Rodriguez, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo ve Jesé Rodriguez'in golleriyle 4-0.

Zidane'ın ilk kez Real Madrid menajeri olan Los Blancos, ivme kazanıyor ve LaLiga masasındaki en iyi yer için FC Barcelona'ya takip ediyordu. Nisan 2016'da, Eibar Bernabe'yi ziyaret etti ve Real Madrid otorite ile zafer kazandı. James Rodriguez, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo ve Jesé Rodriguez'in golleriyle 4-0.
Takım Golleri: Lucas Vazquez - Eibar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05 
Zinedine Zidane, Real Madrid, Barcelona, Eibar, Spor
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