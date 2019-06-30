Takım Golleri: Ruud Van Nistelrooy - Athletic Bilbao
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"Van The Man" Real Madrid'de bir iz bıraktı. 4 sezon boyunca Real Madrid'de kaldı ve 97 maçta toplam 64 gol attı. 2006/2007 sezonunda Pichichi'yi kazanmasının yanı sıra, 2 LaLiga şampiyonluğu kazandı ve 1 İspanyol Süper Kupa, kulüple birlikte geldi. Bu, Los Blancos'tan büyük bir toplu çaba ve Cicinho'nun klinik bir havasından sonra.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:06
"Van
The Man" Real Madrid
'de bir iz bıraktı. 4 sezon boyunca Real Madrid'de kaldı ve 97 maçta toplam 64 gol attı. 2006/2007 sezonunda Pichichi'yi kazanmasının yanı sıra, 2 LaLiga şampiyonluğu kazandı ve 1 İspanyol Süper Kupa
, kulüple birlikte geldi. Bu, Los Blancos'tan büyük bir toplu çaba ve Cicinho'nun klinik bir havasından sonra.
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