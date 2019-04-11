Son Dakika Haberleri: Takım Halinde Avrupa İkincisi Olan Serbest Güreş Milli Takımı Yurda Döndü

Takım Halinde Avrupa İkincisi Olan Serbest Güreş Milli Takımı Yurda Döndü

28 dakika önce

- Kafilenin karşılanması Altın madalya kazanan güreşçiler İSTANBUL - Takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli takımı yurda döndü.

- Kafilenin karşılanması
Altın madalya kazanan güreşçiler İSTANBUL - Takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli takımı yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:07 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
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