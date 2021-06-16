Takım halinde Türkiye üçüncüsü oldular

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü, 12-13 Yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarı ortaya koyarak 53 takım arasından takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü, 9-15 Haziran tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Milli Takım Seçmelerinde takım halinde büyük bir başarıya imza attı.

53 takımın mücadele ettiği milli takım seçmelerine 26-30 kilogramda 20 ve 38 kilogramda 25 sporcu ile katılım sağlayan 1881 Güreş İhtisas Kulübü, İstanbul Beşiktaş Spor Kulübü ve Batman Petrol Spor Kulüplerinin ardından elde edilen dereceler sıralamasında seçmeleri üçüncü sırada tamamlayarak ay yıldızlı formayı terletme yolunda büyük bir adım atmış oldu.

Takım halinde elde edilen başarıdan ötürü hem kulüp yönetimi hem antrenörler hem de sporlara tebriklerini ileten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Özlenen, beklenen başarıları hep birlikte yeniden yakalamaya başladık. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözümüzden yola çıkarak minik güreşçilerimizin takım halinde elde ettikleri bu başarı bizleri mutlu etmiştir. Spor Şehri Düzce'nin temellerini hep birlikte atma çabalarımız ve çalışmalarımızın sporun her branşında meyvelerini vermeye başlamış olması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Güreş İl Temsilcimiz Ramazan Topal ve sporcularımız olmak bu başarı da üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE