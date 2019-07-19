Son Dakika Haberleri: TAKIM HEDEFLERİ: MARQUINHOS VS MARSEILLE
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TAKIM HEDEFLERİ: MARQUINHOS VS MARSEILLE

56 dakika önce

2017 yılında Paris Saint-Germain Marsilya'yı 5-1 mağlup etti. Marquinhos mükemmel bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin.

2017 yılında Paris Saint-Germain Marsilya'yı 5-1 mağlup etti. Marquinhos mükemmel bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin.
TAKIM HEDEFLERİ: MARQUINHOS VS MARSEILLE
Paris Saint Germain, Marsilya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:05 
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