TAKIM HEDEFLERİ: MARQUINHOS VS MARSEILLE
56 dakika önce
2017 yılında Paris Saint-Germain Marsilya'yı 5-1 mağlup etti. Marquinhos mükemmel bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin.
2017 yılında Paris
Saint-Germain Marsilya
'yı 5-1 mağlup etti. Marquinhos mükemmel bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:05
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