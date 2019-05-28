TAKIM HEDEFLERİ: MBAPPE VS YEDEKLERİ
1 saat önce
Paris Saint-Germain, son sezon Reims'e karşı oynadığı maçta oynadı. Kylian Mbappé harika bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin!
Paris
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
Saint-Germain, son sezon Reims
'e karşı oynadığı maçta oynadı. Kylian Mbappé harika bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin!
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