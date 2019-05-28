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TAKIM HEDEFLERİ: MBAPPE VS YEDEKLERİ

1 saat önce

Paris Saint-Germain, son sezon Reims'e karşı oynadığı maçta oynadı. Kylian Mbappé harika bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin!

Paris Saint-Germain, son sezon Reims'e karşı oynadığı maçta oynadı. Kylian Mbappé harika bir takım çalışması yaptı. Şimdi sığınakta izleyin!
TAKIM HEDEFLERİ: MBAPPE VS YEDEKLERİ
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06 
Kylian Mbappe, Reims, Paris Saint Germain, Spor
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