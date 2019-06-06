Takım Hedefleri: Neymar FC Barcelona için dördüncü golü
1 saat önce
2015/2016 sezonunda Barça, Granada ile yüzleşti; Granada, hasarı sınırlamaya çalıştığında FC Barcelona aradan sonra topa hakim oldu ve harika bir golle dördüncü oldu. Bu muhteşem ekip çalışmasına ve Barça'nın mükemmel mülküne bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
2015/2016 sezonunda Barça, Granada
ile yüzleşti; Granada, hasarı sınırlamaya çalıştığında FC Barcelona
aradan sonra topa hakim oldu ve harika bir golle dördüncü oldu. Bu muhteşem ekip çalışmasına ve Barça'nın mükemmel mülküne bir göz atın.
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