Takım Hedefleri: Sam Vokes 'Sweet Flick
1 saat önce
Stoke Şehrinden baskın bir saldırı için iyi bir son. Charlie Adam'dan güzel bir pas geçme James McClean'i seçti, zekice pasosu Sam Clucas'u buldu ve Vokes topu eve vurmadan önce oradaydı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
Stoke Şehrinden baskın bir saldırı için iyi bir son. Charlie Adam'dan güzel bir pas geçme James McClean'i seçti, zekice pasosu Sam Clucas'u buldu ve Vokes topu eve vurmadan önce oradaydı.
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