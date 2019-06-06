Son Dakika Haberleri: Takım Hedefleri: Sam Vokes 'Sweet Flick
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Takım Hedefleri: Sam Vokes 'Sweet Flick

1 saat önce

Stoke Şehrinden baskın bir saldırı için iyi bir son. Charlie Adam'dan güzel bir pas geçme James McClean'i seçti, zekice pasosu Sam Clucas'u buldu ve Vokes topu eve vurmadan önce oradaydı.

Stoke Şehrinden baskın bir saldırı için iyi bir son. Charlie Adam'dan güzel bir pas geçme James McClean'i seçti, zekice pasosu Sam Clucas'u buldu ve Vokes topu eve vurmadan önce oradaydı.
Takım Hedefleri: Sam Vokes 'Sweet Flick
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Spor
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