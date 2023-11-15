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Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da - Son Dakika

Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da

Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul\'da
15.11.2023 00:02  - Güncelleme: 00:07

İsmi Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Norveçli yıldız futbolcu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Molde forması giyen Breivik'in transferi hakkında konuşan Solbakken, takım ismi vermekten kaçındı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına aldığı Norveçli yıldız orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

"TAKIM İSMİ VERMEM DOĞRU OLMAZ"

TRT Spor'da yer alan habere göre, Molde forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" açıklamasını yaptı.

Takım ismi vermedi! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da

GALATASARAY'IN RADARINDA

23 yaşındaki başarılı futbolcu, Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı mücadelelerdeki performansıyla büyük beğeni almış ve sarı-kırmızılıların radarına girmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da - Son Dakika
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