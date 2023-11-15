Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul\'da

Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına aldığı Norveçli yıldız orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

"TAKIM İSMİ VERMEM DOĞRU OLMAZ"

TRT Spor'da yer alan habere göre, Molde forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY'IN RADARINDA

23 yaşındaki başarılı futbolcu, Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı mücadelelerdeki performansıyla büyük beğeni almış ve sarı-kırmızılıların radarına girmişti.