Süper Lig devi Galatasaray'ın radarına aldığı Norveçli yıldız orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Molde forması giyen yıldız futbolcunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz" açıklamasını yaptı.
23 yaşındaki başarılı futbolcu, Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı mücadelelerdeki performansıyla büyük beğeni almış ve sarı-kırmızılıların radarına girmişti.
Son Dakika › Futbol › Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da - Son Dakika