Son Dakika Haberleri: Takım Kaptanı Galibiyeti Kardeşiyle Kutladı

Takım Kaptanı Galibiyeti Kardeşiyle Kutladı

26 dakika önce

- Takım kaptanı galibiyeti kardeşiyle kutladıZONGULDAK - Zonguldak'ta oynanan profesyonel maçta Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz, otizme farkındalık amacıyla otizm hastası kardeşi Bahadır Caymaz'la seromoniye çıktı.

- Takım kaptanı galibiyeti kardeşiyle kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta oynanan profesyonel maçta Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz, otizme farkındalık amacıyla otizm hastası kardeşi Bahadır Caymaz'la seromoniye çıktı. Zonguldak Kömürspor'un maçı 4-1 kazanmasının ardından ise futbolcular galibiyeti otizm hastası Bahadır Caymaz'la birlikte kutladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u konuk ettiği maçın seramonisine Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz farkındalık amacıyla sahaya 15 yaşındaki otizm hastası kardeşi Bahadır Caymaz'la çıktı. Kaptan Mert Caymaz'ın bu anlamlı hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı. Diğer yandan iki takım futbolcuları Bahadır Caymaz'a büyük ilgi gösterdi. Zonguldak Kömürspor'un Sivas Belediyespor'u 4-1 mağlup etmesinin ardından ise otizm hastası Bahadır Caymaz sahaya kaptan ağabeyi Mert Caymaz ile inerek oyuncuların sevinç gösterilerine katıldı. Zonguldak Kömürspor'un kaptanı Mert Caymaz, "Arkadaş kendisi benim öz kardeşim olur Bahadır. Benim kardeşimde diğer otizmli arkadaşlar gibi oda bir otizmli. Onlar bizden bir eksik. Onları normal insanlar gibi aramıza almamız gerekiyor. Her zaman onların yanındayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:31 Kaynak: İHA

Sivas, Zonguldak, Spor
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