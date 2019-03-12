Son Dakika Haberleri: Takım Kaptanı Ölen Babasının Pankartı ile Sahaya Çıktı

Takım Kaptanı Ölen Babasının Pankartı ile Sahaya Çıktı

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Kdz Ereğli Belediyesi Güvenlik Personeli Hasan Kaan Arslan'ın oğlu Talha Buğra Arslan Zonguldak Ereğlispor forması altında U-16 müsabakasında takımının başında sahaya kaptan çıkarak babasının pankartını taşıdı.

Takım Kaptanı Ölen Babasının Pankartı ile Sahaya Çıktı, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Kdz Ereğli Belediyesi Güvenlik Personeli Hasan Kaan Arslan'ın oğlu Talha Buğra Arslan Zonguldak Ereğlispor forması altında U-16 müsabakasında takımının başında sahaya kaptan çıkarak babasının pankartını taşıdı.

Zonguldak Ereğli Spor Yönetimi normalde U-15 takımının oyuncusu olan Talha Buğra Arslan'a jest yaparak bir üst lig olan U-16 müsabakasında takım kaptanı olarak sahaya çıkarttı. Sahaya 'sevgili Hasan Kaan Arslan seni ve güler yüzünü asla unutmayacağız' yazılı pankart ile çıkan Zonguldak Ereğlispor tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Öte yandan bu anlamlı pankart üzerine bazı taraftarlar ise göz yaşlılarını tutmadı.

Karşılaşma Ereğli Belediyespor'un 2-0 galibiyeti ile bitti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Bora Füzesi, Zonguldak, Spor
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