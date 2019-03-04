Takım Moral Buldu ve Önünü Görmeye Başladı"

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, 3-1 galibiyetle takımın moral bulduğunu belirterek, aldıkları galibiyeti yönetime armağan ettiklerini söyledi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, 3-1 galibiyetle takımın moral bulduğunu belirterek, aldıkları galibiyeti yönetime armağan ettiklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek, 8 hafta sonra 3 puan ile tanıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu, "Kazanmak için oynayacağız demiştik. Oyun içinde aksadığımız zamanlarda biraz bocalar gibi olduk ama sonuçta iki tane iyi değişiklik yaptık. Onlar takıma enerji kattı ve iyi bir sonuç aldık. Takım moral buldu ve önünü görmeye başladı. Daha iyi oyun oynayabileceğini kanıtladı. Bunların dışında bir ara oyun içinde bizi üzen bir durum oldu. Tribün bizi üzdü. Bu takım önceki yıllarda birçok şeyi başardı. İki tane büyük kupa aldı. O başarıları da bu yönetim ve takım yaptı. Böyle olmaması gerekiyordu. Biz bu galibiyeti takım olarak başkanımıza ve yönetimimize armağan ediyoruz" dedi. Josue'nin maç sonrası yedek kulübesiyle tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kahyaoğlu, maç atmosferinde bu tarz şeylerin olabileceğini ve bu konuları kendi içlerinde çözeceklerini söyledi.



ALANYASPOR CEPHESİ



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Akhisarspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kötü bir gece oldu bizim için. Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler. Attıkları goller de jeneriklikti. Biz maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız. Nerelerde yanlış yaptığımızı bulup yolumuza devam edeceğiz. Bu tip maçlara takılıp kalamayız. Elbette lig uzun bir maraton bazı müsabakaları kazanıp bazılarını kaybedeceğiz. Artık önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Umarım bundan sonraki periyot bizim için çok daha iyi olur" dedi.



(Önder Aydın - Ersan Erdoğan - Sadık Cangel - Barış Gezici/İHA)

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