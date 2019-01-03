Son Dakika Haberleri: Takım Nerede Başkan Orada

Takım Nerede Başkan Orada

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un on gün sürecek olan Antalya Belek kampı başladı. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlılarda Başkan Mevlüt Aktan takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un on gün sürecek olan Antalya Belek kampı başladı. Temsilcimizin Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı Salih Zafer Kurşunlu'nun katıldığı kampa yeni isimlerin eklenmesi beklenirken Başkan Mevlüt Aktan'da takımı yalnız bırakmıyor.

Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlılarda Kulüp başkanı Mevlüt Aktan 'İlk yarı puan kayıplarımız beklediğimizden fazla oldu. İyi oynadığımız galibiyet beklediğimiz deplasman mücadelelerinde istediklerimizi alamadık. İkinci yarı daha dikkatli olacağız. Desteklenmesi gereken mevkiilere hocamızın raporu doğrultusunda transfer yapıyoruz. Her yerde olduğu gibi Antalya'da da Takımımızla beraberiz. Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz bu Lig'de bekleme yapmadan Birinci Lig'e çıkmak kolay değil ancak bunu başaracak gücümüzde var. Teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyorum' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

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