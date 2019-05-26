Son Dakika Haberleri: Takım sahada, Soldado tribünde

Takım sahada, Soldado tribünde

7 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Takım sahada, Soldado tribünde, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise sakatlığı sebebiyle sahadaki yerini alamazken, müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor. Eşi ve çocuklarıyla beraber locada maçı izleyen golcü oyuncuya, sarı-lacivertli taraftarlar da destek tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:33 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Antalyaspor, Roberto Soldado, Spor
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