Takım tezgahı imalatçıları dünyadaki daralmaya rağmen ihracatı artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Takım tezgahı imalatçıları dünyadaki daralmaya rağmen ihracatı artırdı - Son Dakika Ekonomi

Takım tezgahı imalatçıları dünyadaki daralmaya rağmen ihracatı artırdı

6 saat önce

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, sektörde bu yıl dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını söyledi.

Takım tezgahı imalatçıları dünyadaki daralmaya rağmen ihracatı artırdı, System.String[]

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, sektörde bu yıl dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını söyledi.

Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım tezgahlarını "sac işleme", "metal işleme", "talaş kaldırma" ve "metal şekillendirme" olarak sınıflandırdıklarını ifade etti.

Türkiye'de metal şekillendirme alanında son dönemde imalatçıların yaptığı atılımlarla dünya pazarında rekabet etme anlamında olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Varlık, şöyle devam etti:

"Sektörde aslında dünya genelinde bir gerileme söz konusuydu. Türkiye'nin ihracatı gerilemedi, hafif bir artış gösterdi. Dünyadaki pazar biraz daha toparlandığı zaman Türkiye'deki üreticiler de güçlerini artırınca ihracattaki payın daha da iyi olacağını düşünüyoruz. 3 çeyrekteki verileri göz önünde bulundurduğumuzda yıl sonu için 580 milyon dolar düzeyinde ihracat söz konusu olacak gibi görünüyor."

"Meksika iyi bir pazar haline gelmeye başladı"

Varlık, 2020 yılının bu seneden daha iyi geçeceğini umduklarını söyledi.

Sektörün, kur etkisiyle daha çok pazara açılmaya başladığını belirten Varlık, "Dünya pazarı daralmasına rağmen ihracatımız artış gösterdi. Türkiye takım tezgahları dediğimizde sac işleme makineleri ağırlıklı bir üretim ve ihracat söz konusu." dedi.

Sac işleme makinelerini Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerine ihraç ettiklerini dile getiren Varlık, ABD ve Kanada'nın yanı sıra son dönemde Meksika'nın iyi bir pazar haline gelmeye başladığını, hatta Hindistan'a bile ürün sattıklarını kaydetti.

"Firmalarımız yeni pazar bulmak için aktifler"

Makina İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin de iç piyasadaki daralmanın yeni piyasaları keşfetmelerini sağladığını söyledi.

Makine sektörünün 30 civarında alt sektörden oluştuğuna işaret eden Aytekin, "Büyük bir sektör. Değişik alt sektörlerdeki firmalarımız Afrika, Güney Amerika, Orta Amerika, ABD ve Kanada gibi bölgelerde yeni pazarlar bulmak için oldukça aktifler." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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