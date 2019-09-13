Takım tezgahı sektörü 48 temsilcisiyle emo hannover'de

Türkiye'nin takım tezgahları sektörü, makineleriyle dünyanın en önemli fuarı olan EMO Hannover'e katılıyor.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, 16 Eylül Pazartesi günü kapılarını açacak olan EMO Hannover Fuarı'na Türkiye'den 48 marka ile birlikte katılacaklarını söyledi.

Varlık, üye firmaların ürünlerini tüm dünya ile buluşturup, distribütör ve bayi bulabilme şansı yakalayacakları EMO Hannover Fuarı'nı önemsediklerini söyledi ve ekledi:

"Katılımcı olan firmalar Türkiye'de üretilen, CNC torna, CNC işleme merkezi, ovalama tezgahı, takım bileme makinesi, testere makinesi, lazer kesim makinesi, pres makinesi, kesici ve tutucu takımlar, parça bağlama sistemleri, CNC tezgahların diğer ekipman ve aksesuarları, CNC simülasyon yazılımı, robotik ve otomasyon sistemlerini sergileme fırsatı yakalayacak. Dolayısıyla EMO Hannover Fuarı Türk firmalara ürettikleri ve ihraç etmekte oldukları makineleri ve yeni ürünlerini tüm dünyadan gelen alıcılar ile buluşturma imkanı sağlıyor."