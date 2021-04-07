Takım tezgahları ithalatı geçen yıl yüzde 20,4 arttı - Son Dakika

Takım tezgahları ithalatı geçen yıl yüzde 20,4 arttı

07.04.2021 16:51
Takım tezgahları ithalatı geçen yıl yüzde 20,4 arttı, System.String[]

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, "Takım tezgahları ithalatı, pandeminin yarattığı krize rağmen ülke ekonomisini ayakta tutan ve yatırımlarına durmadan devam eden imalat sanayisinin etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20,4 artış göstererek 986,4...

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, "Takım tezgahları ithalatı, pandeminin yarattığı krize rağmen ülke ekonomisini ayakta tutan ve yatırımlarına durmadan devam eden imalat sanayisinin etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20,4 artış göstererek 986,4 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Varlık, yaptığı yazılı açıklamayla takım tezgahları sektörünün mevcut durumuna ve gelecek planlarına ilişkin bilgiler verdi.

Sanayide ana imalat aracı olarak kullanılan ve "makineleri yapan makineler" olarak tanımlanan takım tezgahları sektörünün 2020 yılında yatırımcılara ek maliyet yaratan İlave Gümrük Vergisi'ne ve zorlu salgın koşullarına rağmen yurt içi satışta yüzde 23,3'lük artış yaşadığını aktaran Varlık, satışların 1,24 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Varlık, sektörde 2020'de değer bazında üretimin, önceki yıla göre yüzde 4,2 düşerek 716 milyon dolara, ihracatın ise yüzde 17,4 düşerek 466,6 milyon dolara gerilediğini belirtti.

AB ülkeleri ve ABD'deki üretimin düşmesi ihracatı etkiledi

Varlık, Türkiye takım tezgahları sektörü ihracatının ana pazarlarından olan AB ülkeleri ve ABD'deki üretim kapasitesinin ciddi oranda düşmesinin, ihracat rakamlarını doğrudan etkilediğini ifade ederek, takım tezgahı üretiminde elzem olan ve ithal edilen birçok kritik girdinin tedarik edilmesinde zorlukların devam ettiğini kaydetti.

Varlık, "Takım tezgahları ithalatı, pandeminin yarattığı krize rağmen ülke ekonomisini ayakta tutan ve yatırımlarına durmadan devam eden imalat sanayisinin etkisiyle önceki yıla göre yüzde 20,4 artış göstererek 986,4 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Salgının küresel tedarik zincirinde aksamalara neden olduğunu, bundan dolayı üretim kapasitesi ve ihracatta düşüşlerin yaşandığını ifade eden Varlık, şunları kaydetti:

"Yaşanan süreç bir kere daha üretim altyapısında 'kendine yeter' olmanın önemini gösterdi. Öte yandan ihracat yaptığımız halihazırdaki ülkelerde yüzdesel anlamda düşüşler yaşansa da önemli pazarlarımız olarak hala Rusya, Almanya, ABD, Polonya, Fransa ve Kanada öne çıkıyor.

Ayrıca ihracatta yaşanan daralmanın etkisiyle sektör yeni pazarlar arayışına da yöneldi ve bir nevi krizi yeni pazarlar yaratmada fırsata çevirdi. Bu kapsamda Türkiye'nin takım tezgahları ihracatında Irak, Portekiz, Fas, Avustralya ve Pakistan yeni ve gelişen pazarlar olarak öne çıktı."

"2021 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'luk büyüme öngörüyoruz"

Varlık, takım tezgahları sektörünün dünyadaki mevcut koşullara rağmen 2020 yılında Türkiye ana imalat sanayisinin ihracatına 19 milyar dolarlık bir dolaylı katkısı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl iç piyasada ve yurt dışında tercih edilen ürünlere ilişkin bilgiler veren Varlık, şöyle devam etti:

"Otomotiv, havacılık, medikal ve kalıpçılık sektörlerinde üretimin devam etmesi, yeni teknoloji ihtiyacı ve yatırımlarını beraberinde getirdi. Yatırım amacıyla gerçekleştirilen ithalatın yüzde 49'unu CNC işleme merkezleri ve CNC torna tezgahları oluşturdu. Ayrıca pandeminin yarattığı olumsuz koşullarda insan faktörünün önemi fazlasıyla tartışılınca robot ve otomasyon yatırımları ile eklemeli imalat makinelerinin yatırımı gözle görülür biçimde arttı.

İhracatımızda ise giyotin, panç, abkant ve diğer presler dikkat çekti. Toplam takım tezgahı ihracatımızın yüzde 63'ünü presler oluşturdu. Otomotiv, medikal, savunma ve havacılık, kalıp ve makine teçhizat sektörlerindeki üretim ihtiyaçları neticesinde 2021 yılının tamamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10'luk büyüme öngörüyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, dolar, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Takım tezgahları ithalatı geçen yıl yüzde 20,4 arttı - Son Dakika Ekonomi


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