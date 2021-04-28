Takım tezgahları sektörü yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler bekliyor - Son Dakika

Takım tezgahları sektörü yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler bekliyor

28.04.2021 10:39
Takım tezgahları sektörü yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler bekliyor, System.String[]

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, takım tezgahlarına yapılan yatırımın, imal edilebilen ürün çeşitliliğini, kapasite kullanımını ve verimliliği artırmak anlamına geldiğini belirterek, "Yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, takım tezgahlarına yapılan yatırımın, imal edilebilen ürün çeşitliliğini, kapasite kullanımını ve verimliliği artırmak anlamına geldiğini belirterek, "Yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

TİAD'dan ??????yapılan açıklamaya göre, hareketli aksamı olan her ürün küresel çapta makine olarak adlandırılıyor. "Makineleri yapan makineler" olarak tanımlanan takım tezgahları ise imalat sanayisinin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, takım tezgahlarının her ne kadar makine sınıfında yer alsa da ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Takım tezgahları özelinde dünyada sanayisi gelişmiş ülkelere bakıldığında kullanımın ve ülke için yarattığı değerin ön plana çıktığını kaydeden Varlık, "Takım tezgahları basit bir makine gibi tüketim aracı değil, ihracat için katma değer yaratan 'yatırım' aracıdır. Türkiye'de üretilen takım tezgahlarının yüzde 75'i ihraç ediliyor. Üretim kabiliyetine sahip olduğumuz makineler ile ana imalat sanayimizin ihtiyacı olan makine türlerine baktığımızda da ortada bir tezatlık olduğu net şekilde görülebiliyor. Türkiye, sac işleme ve şekillendirme makinelerini üretebiliyor ve bu üretimimiz tamamen ihracat odaklı." ifadelerini kullandı.

"Takım tezgahları, imalat sanayisi için nitelikli katma değer yaratıyor"

Fatih Varlık, takım tezgahı kullanarak üretim ve ihracat yapan; ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv, havacılık, savunma, medikal, demir yolu, gemi inşa, optik cihaz üretimi sektörlerinde gereken yüksek teknolojili talaşlı imalat makinelerinin ihtiyaç duyulan nitelikte ve adette üretilemediğini belirtti.

Söz konusu sektörlerin yılda 60 milyar dolarlık ihracat yaptığının altını çizen Varlık, "Takım tezgahları 2020 yılında en fazla savunma sanayisine kuruldu. Yatırım amaçlı olarak toplamda yaklaşık 500 milyon dolar dış ticaret açığı yaratan takım tezgahlarının, bu sektörlerin yaptığı ihracata direkt katkısı ise 20 milyar dolar. Takım tezgahları, imalat sanayimiz için 1 birim yatırımla 40 birim nitelikli katma değer yaratıyor." açıklamasında bulundu.

"Takım tezgahları kullanımı ve teşviki desteklenmeli"

TİAD Başkanı Varlık, yatırım teşvik uygulamaları kapsamında ithal makine finansmanını kapsam dışı bırakmanın, tüm imalat sanayi sektörlerine haksızlık yapmak anlamına geldiğini ifade etti.

Sektörün ihtiyacı olan yatırım teşviki konusunda Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Takım tezgahlarına yapılan yatırım, imal edebildiğimiz ürün çeşitliliğini, kapasite kullanımımızı ve verimliliğimizi artırmak demektir. Dolayısıyla yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Türkiye'nin ihracatında kilogram değeri genel ortalamada 1,04 dolar. Kamunun destek ve teşvik mekanizmaları sayesinde, takım tezgahları kullanılarak katma değerli üretim yapan savunma sanayi ürünlerinin ihracattaki kilogram değeri 51,2 dolara ulaştı. Benzer şekilde, salgının da etkisiyle günümüz ihtiyaçlarına hızla cevap veren medikal sektörünün de kilogram başı ihracat değeri 20 dolar oldu. Tüm imalat sektörlerinde katma değerli üretimle bu seviyelere gelmek için takım tezgahları kullanımı ve teşviki desteklenmelidir. Böylece yerli makine üretim kapasitemiz de artacak ve yerli makine kullanımı cazip hale gelecektir."

Yatırım, Türkiye, İhracat, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Takım tezgahları sektörü yatırım teşvik uygulamalarında iyileştirmeler bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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