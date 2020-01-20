"Takım tezgahları sektöründe ciddi kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor"

Takım tezgahları sektöründe "ciddi anlamda kalifiye elaman sıkıntısı" yaşandığını vurgulayan Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, makine sanayide 243 bin 550 kişi çalışırken, bu çalışanlarda takım tezgahları sektörü payının yalnızca yüzde 8.75 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

Aydoğdu, "Tezmaksan Akademi olarak uygun iş gücünü, işverenle tam zamanında bir araya getirmeye ve böylece faaliyet gösterdiği sektörlerde istihdam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz 'İşe Yerleştirme Danışmanlığı' vasıtasıyla bir maaş istatistik raporu oluşturduk. Buna göre İstanbul 'da 'Talaşlı İmalat' sektöründe çalışacak bir kişinin deneyimsiz olması halinde ücreti 2,500 liradan başlıyor, şayet deneyimli ise bu rakam 6 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı şekilde bir CNC operatörünün deneyimsiz olarak alacağı ücret 2,325 liradan başlarken, bu rakam deneyimli olunması durumunda 5.500 liraya kadar çıkıyor."

Özellikle makine ve takım tezgahları sektörünü anlattıkları "Torna ile Şekillenen Hayatlar" seminerlerinin ardından 10 gençten beşinin fikrini değiştirdğini ve bu alanda çalışmak istediklerini vurgulayan Aydoğdu, "Mesleki eğitimimizi uygulamalı ve modern çağın ihtiyacına uygun bir hale getirip, gençleri bu alanı bilerek mezun ettiğimiz taktirde değişimin başlayacağına inanıyoruz" dedi.

Aydoğdu, Endüstri 4.0 üretim modellerinin dünyaya hakim olduğu bir dönemde böylesi bir dönüşümün domino taşı etkisi yaratacağını ekledi. (Fotoğraflı)