Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Yılın ilk yarısında 280.8 milyon dolarlık ihracata ulaşan takım tezgahları sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 580 milyon dolar olarak belirlendi.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, sanayi endeksindeki dalgalanmaya rağmen yılı 580 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı ve ekledi:

"Takım tezgahları ihracatımıza bir bütün olarak baktığımızda, yılın ilk yarısında en fazla ihracatın yapıldığı ülkeleri Almanya, ABD, Rusya, Polonya, Kanada, Hollanda, İtalya, Macaristan, Fransa ve Hindistan olarak sıralayabiliriz. Bu ülkelere yapılan satışlar toplam ihracatımızın yüzde 46'sını oluşturuyor. Yapılan 280.8 milyon dolar değerindeki takım tezgahları ihracatının 171.7 milyon dolarlık bölümürü, diğer bir deyişle yüzde 61'ini pres, boru/tel bükme makinaları, vida dişi açma makinaları gibi metal şekillendirme makineleri oluşturuyor."

TİAD olarak sektörün yaşadığı bütün olumsuzlukları yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Varlık, bakanlıklarla yakın ilişki halinde bulunduklarını son olarak hazırladıkları ve yol haritası olarak değerlendikleri çalışmayı hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'na sunduklarını ifade etti.

Varlık, takım tezgahlarında yüzde 15 olan yerli kullanımının yüzde 25'e çıkarılması için şu önerileri yaptı:

• Teknik Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 'Takım Tezgahı Mühendisliği' bölümü açılmalı.

• Aachen (WZL), Karlsruhe, Bonn, British Columbia, vb. üniversitelerle işbirlikleri yapılarak gelişim hızlandırılmalı.

• Gelişim ve üretim sürecinin hızlı olabilmesi için hem Ar-Ge faaliyetleri hem de Metal İşleme Takım Tezgahı üretimi için tüm firmaların ihtiyaç duyacağı, ancak yatırım/fayda maliyeti yüksek olan hassas makineler, ölçüm ve kontrol ekipmanları, test laboratuvarlarının içerisinde yer alacağı 'Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi' kurulmalı.

• " Mükemmeliyet Merkezi" üyelikli bir yapıya sahip ve tüm tezgah üreticilerinin kullanımına açık olmalı.

• 'Gebze İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi' ya da 'TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi' bu çalışma için uzun süreli olarak (örneğin 49 yıllığına) ayrılmalı.

• Uzun vadeli bir 'Master plan' hazırlanmalı.

• Yatırım yapacak olan firmalara en az 10 yıl boyunca finansman desteği garanti edilmeli.

• Kanun ve yönetmelik değişikliklerinden kaynaklanabilecek riskler minimize edilmeli, uygulamalarda stabilite sağlanmalıdır.

• Tezgah üreticileri ve komponent üreticilerinin yer alacağı serbest bölge benzeri bir kümelenme oluşturulmalı. Bu kümelenme alanı için tahsis edilecek alanın lojistik, müşteri/tedarikçi ulaşımı, nitelikli personele ulaşım kriterleri düşünülerek belirlenmeli.

• Üretilebilecek Metal İşleme Takım Tezgahları ile birlikte metalürji (malzeme) alanında da çalışma yapılmalı. (Fotoğraflı)