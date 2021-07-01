Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam

Dün akşam Steven Caulker transferini açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz savunmacının kadroya katılmasıyla takımdaki stoper sayısı 7'ye çıkan Sarı-Lacivertliler, bu bölge için temizliğe hazırlanıyor. Öte yandan defans göbeğinde hangi ikilinin oynayacağı da merak konusu oldu.

7 İSMİN 6'SININ SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.

LEMOS VE ZANKA'YA YOL GÖRÜNDÜ

Listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık'la sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Alternatif olarak kadroda bulunmasında fayda görülen Sadık, takım içinde de sevilen bir karakter. Tisserand da kadroda tutulacak.