Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın 'Bir şeyler ters gidiyor' sözü dalga konusu oldu

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor'la karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın karşılaşmanın sonunda takımın durumunu özetlediği cümleleri futbolseverlerden tepki gördü.

"BU HESAPTA OLMAYAN KABUS SENARYOSU GİBİ"

Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Saha içinde de net gözüküyor. Öne geçiyoruz koruyamıyoruz, geriye düşüyoruz dönemiyoruz. Skoru çevirmek için oyuncular her şeyi yaptı. Ancak genel olarak takım savunması problemimiz devam ediyor. Takım çok pozisyona giriyor ama olmuyor." dedi." dedi. Bu ifadeleri alaya alan futbolseverler, deneyimli hocanın sözlerine tepki gösterdi.