Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri - Son Dakika

Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri

14.01.2021 11:15
Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır maç kazanamayan Samsun Canik Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Stephanie Zenora Madden, sezonun geride kalan bölümünde ligin en fazla sayı üreten ismi oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır maç kazanamayan Samsun Canik Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Stephanie Zenora Madden, sezonun geride kalan bölümünde ligin en fazla sayı üreten ismi oldu.

Samsun Canik Belediyespor, ligde son galibiyetini 2018-2019 sezonunun 15. haftasında 20 Ocak 2019'da İstanbul Üniversitesi'ne karşı 79-72'lik skorla alırken, o tarihten sonra oynadığı 48 maçı da kaybetti.

2018-2019 sezonunda kalan 11 maçını yitiren Samsun temsilcisi, geçen sezon oynadığı 20 maçta da galibiyet alamazken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla ligde kaldı.

Sezon başında ekonomik nedenlerle katılım payını zamanında yatıramayan ve ihraç edilmesi gündemde olan Samsun Canik Belediyespor, lige son anda katılabildi.

Bu sezon oynadığı 17 maçtan da mağlup ayrılan Samsun ekibi, son olarak sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 56 sayı farkla 112-56 yenildi.

Madden'in yıldızı parlıyor

Samsun Canik Belediyespor'un tek yabancı oyuncusu ABD'li Stephanie Zenora Madden, takımın kötü gidişine karşın performansıyla alkış alıyor.

Bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 446 sayı üretip, 27,88 ortalama yakalayan Madden, ligin en skorer oyuncusu konumunda.

Madden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takım olduklarını, kendisinin de bireysel hedefleri bulunduğunu söyledi.

Geride kalan maçları fazla düşünmemeye çalıştığını dile getiren Madden, "Bu beni elbette kötü etkiliyor. Ben sahadaki görevimi elimden geldiğince yapıyorum. Maçlarda 20-30 sayı atmam iyi ama takımın kazanamaması moral bozucu. Bu kötü bir tecrübe. Elimizden geleni yapıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

ABD'de yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili soruya Madden, "Oradaki ırkçılık olayları beni motive ediyor. Geleceği düşünüyorum. Aileme bakmam gerekiyor. Bu nedenle maçlarda iyi performans sergilemeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek ise kalan maçların önemli olduğunu ve ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, destek verilmesi halinde hala ligde kalmak için şansları bulunduğunu dile getirdi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Amerika Birleşik Devletleri, Canik Belediyespor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir         
11:25
Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim         
10:52
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:12:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei