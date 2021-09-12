Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük

Başakaşehir'de kötü gidişat devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım ligde henüz puanla tanışmazken teknik direktör Aykut Kocaman, 2-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası karşılaşmanın hakemini çok sert eleştirdi.

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"MAÇIN GİDİŞATINA BAŞARIYLA İMZA KOYDU BU ARKADAŞ"

"Maçı bir yerden alıp diğer tarafa götürdü. Tugay Kaan Numanoğlu, berbat bir hakemlik gösterisi yaptı. Berbattı. Hakem maça iştirak etti. Maçın son 5 dakikasında sonra bize ucuz fauller vermeye başladı ki, ucuz ucuz. Kenardan güldük. Maçın gidişatına da başarıyla imza koydu bu arkadaş.

"OYUN ADINA BİRÇOK ŞEY İYİ GİDİYOR"

Meslek hayatımdaki ilginç dönemlerden bir tanesi. Oyun adına birçok şey iyi gidiyor ama sonuç olarak yediğimize karşılık veremiyor, attığımızı koruyamıyoruz."