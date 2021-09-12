Başakaşehir'de kötü gidişat devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım ligde henüz puanla tanışmazken teknik direktör Aykut Kocaman, 2-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası karşılaşmanın hakemini çok sert eleştirdi.
Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Maçı bir yerden alıp diğer tarafa götürdü. Tugay Kaan Numanoğlu, berbat bir hakemlik gösterisi yaptı. Berbattı. Hakem maça iştirak etti. Maçın son 5 dakikasında sonra bize ucuz fauller vermeye başladı ki, ucuz ucuz. Kenardan güldük. Maçın gidişatına da başarıyla imza koydu bu arkadaş.
Meslek hayatımdaki ilginç dönemlerden bir tanesi. Oyun adına birçok şey iyi gidiyor ama sonuç olarak yediğimize karşılık veremiyor, attığımızı koruyamıyoruz."
Son Dakika › Spor › Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük - Son Dakika Spor