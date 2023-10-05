UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadelede gol perdesini siyah-beyazlıların yıldızı Vincent Aboubakar açtı.
38. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi. Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte Aboubakar'ın o şahane golü;
Son Dakika › Futbol › Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol daha - Son Dakika