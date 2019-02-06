Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un çok önemli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, "Takımımız şehrin önemli bir değeridir ve biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Bize avantaj verin demiyoruz hakem kararları tartışılabilir ama biz kendi sahamızda daha güçlü oynamak durumundayız." dedi.
Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
ile kulüp binasına ziyaret gerçekleştirdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Memiş, Çaykur Rizespor
mağlubiyetine değinerek, mavi-beyazlı ekibin 3 yıl üst üste şampiyon olduğunu ve önemli bir başarıya imza attığını ifade etti.
Hafta sonu Kazım Karabekir
Stadyumunda oynanan Çaykur Rizespor maçında iptal edilen golün tartışıldığını dile getiren Memiş, "Bu haftaki maçımızda hakem golü iptal etti ve futbol kamuoyunda bu pozisyon tartışıldı. Burada ne maçın hakemine ne de Merkez Hakem Kurulu
'na (MHK) yönelik bir ifade kullanmayacağım biz sadece kulübe sahip çıkmalıyız." dedi.
Memiş, şunları söyledi:
"Takımımız şehrin önemli bir değeridir ve biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Bize avantaj verin demiyoruz hakem kararları tartışılabilir ama biz kendi sahamızda daha güçlü oynamak durumundayız. Bunu hocalarımız değerlendirmeli. Yaklaşık 30 bin taraftarın önünde daha iyi bir takım istiyoruz."
Kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören
ile görüştüğünü ve bunu kendisine telefonla bildirdiğini anlatan Memiş, bütün sorunların o görüşmede konuşulduğunu aktardı.
Memiş, Süper Lig'e devam etmek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz mutlaka Süper Lig'e devam etmek istiyoruz. Takım bu aşamaya geldi ve devam etmesi gerekiyor. İyi futbol oynuyoruz ve Mehmet hoca çok samimi şekilde takımı yönetiyor. Bu zamana kadar çok fark yemedik ve Çaykur Rizespor maçında da karambolden gelen bir gol oldu. Herkes bana soruyor Erzurumspor'un hali ne olacak diye. Bundan sonrasına bakacağız ve bütün imkanlarla kulübün yanında olacağız."
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de Çaykur Rizespor maçına değinerek, "Buraya takılıp kalmayacağız ama bunu asla unutmayacağız. Bu durum, kulübün duvarlarına asılmalıdır." dedi.
Sekmen, takım Süper Lig'de kalması için çalışacaklarını vurgulayarak, "Bu takım ligde kalacak ve daha ileri giderek Avrupa
'da top koşturacak. Yaşanan bu olaydan ders çıkararak yukarılara çıkacağız. Sıkıntılı günlerimiz oldu ama bu tip şeyleri arzu etmiyoruz. Peş peşe 3 kupa almış sayılı bir kulüpten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
Taraftarın desteğini her zaman takdir ettiklerini belirten Sekmen, yöneticiler olarak yapılan hataların karşısında duracakların söyledi.
Sekmen, şunları kaydetti:
"Video Hakem Uygulaması (VAR) olmasına rağmen zaman zaman aleyhimize verilen kararlar oldu. Bunlar yapılırken biz yöneticilerin girişimlerde bulunmayacağı sanılmasın. İlgili kurumları aradık ve takımımızın konumu hakkında girişimlerde bulunduk. Biz her zaman yönetime her türlü desteği vereceğiz. Gerek sezon başında gerekse ortasında nasıl bir destek verdiğimizi herkes biliyor. Elimizi taşın altına koyduk bugünden sonra da koyacağız. Erzurumspor bizim her şeyimizdir. Dışarıdan laf atanların katkısı ortada. İnanıyorum ki bu takım biraz daha gayret ederse bir çok takımı yenecektir."
Sekmen, yaşanan haksızlıkları uygun platformlarda aramak gerektiğini sözlerine ekledi.