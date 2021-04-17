Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı - Son Dakika

Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı

17.04.2021 14:47

Fenerbahçe'nin Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep mücadelelerinin tüm analizlerini yapan teknik heyet, takımın gelişim gösterdiğini vurguluyor. Topa sahip olma, şut girişimi ve hücum aksiyonlarını derleyen Sarı-Lacivertliler, "Böyle oynamalı hatta daha iyisini ortaya koymalıyız" görüşünde birleşiyor.

Fenerbahçe'de teknik heyetin yoğun mesaisi devam ediyor. Maç maç ilerleyen Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel, takımın son durumunu, gelişimini ve gelecek şartları sürekli masaya yatırıyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü Erol Bulut döneminde de hep savunduğu, "Fenerbahçe topu rakibe bırakmamalı, topa sahip olmalı" görüşü, teknik direktörlüğe geçmesiyle beraber net olarak hayata geçirildi.

"BÖYLE OYNAMALIYIZ AMA DAHA İYİSİ OLMALI"

Milliyet'in haberine göre; Yapılan analizler Belözoğlu'nu haklı çıkardı. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında alınan 7 puan, oynanan oyun ve istatistikler Belözoğlu'nun işaret ettiği eksikliklerin göstergesi oldu. Genç çalıştırıcı, hem teknik ekibe yeni katılan Erdinç Sözer hem de Volkan Demirel'le topa sahip olma konusundaki hassasiyetini bir kez daha yineledi, "Fenerbahçe böyle oynamalı hatta daha iyisini ortaya koymalı" dedi. Başakşehir maçında hem rakamların hem de oyunun gelişmesinin olumlu yönde bir kırılma oluşturacağı vurgulandı.

TOPLAR DİREKLERİ DÖVÜYOR

Emre Belözoğlu ile geçen 3 haftada Fenerbahçe, rakiplerine karşı şu rakamları aldı:

- Denizlispor maçı: 1-0 kazanılan mücadelede sarı-lacivertli takım yüzde 65'le topa sahip olmada öne çıktı, 20 şut çekilirken 1 top direkten döndü. Rakip kaleye tam 38 orta vardı.

- Y.Malatya maçı: 1-1'lik deplasmanda Fenerbahçe ciddi fırsatlar kaçırdı, yüzde 74'le topa sahip olundu. 14 şut çekilirken, 3 tane top direkten döndü. 20 de orta geldi.

- Gaziantep maçı: 3-1 kazanılan 90 dakika sonunda yüzde 63'le topa sahip olma başarısı vardı, 17 şut çekildi, 1 top direkten döndü. Mücadele boyunca 25 orta yapıldı.

Takımın analizini yaptıran Belözoğlu, raporu oyuncularına anlattı: Daha iyisini vermek zorundayız
Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu         
15:04
Bağcılar'da bir iş yerinin trafosunda patlama meydana geldi Bağcılar'da bir iş yerinin trafosunda patlama meydana geldi         
14:41
Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu         
14:18
Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu         
13:55
Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı         
12:04
Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi         
11:45
Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin         
11:25
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 15:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei