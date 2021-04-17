Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı

Fenerbahçe'de teknik heyetin yoğun mesaisi devam ediyor. Maç maç ilerleyen Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel, takımın son durumunu, gelişimini ve gelecek şartları sürekli masaya yatırıyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü Erol Bulut döneminde de hep savunduğu, "Fenerbahçe topu rakibe bırakmamalı, topa sahip olmalı" görüşü, teknik direktörlüğe geçmesiyle beraber net olarak hayata geçirildi.

"BÖYLE OYNAMALIYIZ AMA DAHA İYİSİ OLMALI"

Milliyet'in haberine göre; Yapılan analizler Belözoğlu'nu haklı çıkardı. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında alınan 7 puan, oynanan oyun ve istatistikler Belözoğlu'nun işaret ettiği eksikliklerin göstergesi oldu. Genç çalıştırıcı, hem teknik ekibe yeni katılan Erdinç Sözer hem de Volkan Demirel'le topa sahip olma konusundaki hassasiyetini bir kez daha yineledi, "Fenerbahçe böyle oynamalı hatta daha iyisini ortaya koymalı" dedi. Başakşehir maçında hem rakamların hem de oyunun gelişmesinin olumlu yönde bir kırılma oluşturacağı vurgulandı.

TOPLAR DİREKLERİ DÖVÜYOR

Emre Belözoğlu ile geçen 3 haftada Fenerbahçe, rakiplerine karşı şu rakamları aldı:

- Denizlispor maçı: 1-0 kazanılan mücadelede sarı-lacivertli takım yüzde 65'le topa sahip olmada öne çıktı, 20 şut çekilirken 1 top direkten döndü. Rakip kaleye tam 38 orta vardı.

- Y.Malatya maçı: 1-1'lik deplasmanda Fenerbahçe ciddi fırsatlar kaçırdı, yüzde 74'le topa sahip olundu. 14 şut çekilirken, 3 tane top direkten döndü. 20 de orta geldi.

- Gaziantep maçı: 3-1 kazanılan 90 dakika sonunda yüzde 63'le topa sahip olma başarısı vardı, 17 şut çekildi, 1 top direkten döndü. Mücadele boyunca 25 orta yapıldı.