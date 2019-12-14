Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika
Son Dakika Spor Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika Spor

Takımın asist lideri Ömer Bayram

6 saat önce

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Ankaragücü maçında yaptığı asistle bu sezon ligde 4., toplamda da 5. gol pasını verdi.

Takımın asist lideri Ömer Bayram, System.String[]

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Ankaragücü maçında yaptığı asistle bu sezon ligde 4., toplamda da 5. gol pasını verdi. Ömer ayrıca takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.


Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ömer son olarak Ankaragücü maçında Sofiane Feghouli'nin golünde asist yaptı. Bu sezon 11 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, toplam 5 asist yaptı. Milli futbolcu, bu performansı ile takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.


Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü'ne alkış
Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize

Son Dakika Haberleri
04:20 Ligin zirvesinde kritik maç! Sivasspor'un Fenerbahçe karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor
02:10 Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika Spor
01:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool'un rakibi Monterrey oldu - Son Dakika Spor
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]