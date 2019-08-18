Son Dakika Haberleri: Takımın Golleri: Hogan Cızırtılı Parçalar
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Takımın Golleri: Hogan Cızırtılı Parçalar

1 saat önce

Stoke City'den harika bir kontra atak hareketi, Scott Hogan'ın şık bir bitişiyle kapatıldı. Atışın bir ucundan diğerine Jack Butland ve Potters sayesinde Derby'e karşı liderlik etti.

Stoke City'den harika bir kontra atak hareketi, Scott Hogan'ın şık bir bitişiyle kapatıldı. Atışın bir ucundan diğerine Jack Butland ve Potters sayesinde Derby'e karşı liderlik etti.
Stoke City, Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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