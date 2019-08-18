Takımın Golleri: Hogan Cızırtılı Parçalar
1 saat önce
Stoke City'den harika bir kontra atak hareketi, Scott Hogan'ın şık bir bitişiyle kapatıldı. Atışın bir ucundan diğerine Jack Butland ve Potters sayesinde Derby'e karşı liderlik etti.
Stoke City
'den harika bir kontra atak hareketi, Scott Hogan
'ın şık bir bitişiyle kapatıldı. Atışın bir ucundan diğerine Jack Butland ve Potters sayesinde Derby'e karşı liderlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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