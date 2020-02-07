Takımının maçlarını minibüs üzerindeki seyyar tribünde mangal yaparak izliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takımının maçlarını minibüs üzerindeki seyyar tribünde mangal yaparak izliyor - Son Dakika

Takımının maçlarını minibüs üzerindeki seyyar tribünde mangal yaparak izliyor

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), tribündeki küfürleri duymamak, soğuktan üşümemek ve mangal yakarak maç izlemek için minibüsünün üstüne seyyar tribün kurdu.

Takımının maçlarını minibüs üzerindeki seyyar tribünde mangal yaparak izliyor, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), tribündeki küfürleri duymamak, soğuktan üşümemek ve mangal yakarak maç izlemek için minibüsünün üstüne seyyar tribün kurdu. Mustafa İlhan, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden takımı Sandıklıspor'un maçlarını seyyar tribününde izleyip, tüplü mangalıyla keyif yapıyor.

Sandıklı'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden Sandıklıspor'un maçlarını izlemek için özel bir şey yapmaya karar verdi. Tribündeki küfürleri duymamak, soğuk havalarda üşümemek ve aynı zamanda taraftarı olduğu takımın maçlarını mangal yaparak izlemek isteyen Mustafa İlhan, minibüsünün üzerine kendi imkanlarıyla demir profiller ve brandayla seyyar tribün kurdu. İlhan, maç günleri minibüsünü stadın yanına çekip, seyyar tribünü açıyor ve tüplü mangalıyla keyif yaparak maç seyretmenin keyfini çıkarıyor.

'BU SEYYAR TRİBÜNÜ YAPMAMIN 3 SEBEBİ VAR'

Mustafa İlhan, statta fazla küfür edilmesi ve tribünün güneş görmemesinden dolayı üşüyüp, rahatsız olduğunu, bu yüzden de minibüsünün üzerine seyyar tribün yaptığını söyledi. Mustafa İlhan, "Bu seyyar tribünü yapmamın 3 sebebi var. Birinci sebebi tribünde olan küfürler. Bıktım bu küfürlerden. Küfürleri duymamak için kendim arabamın üstüne tribün yaptım. İkinci sebebi maçlar 14.00'te başlıyor. Bu saatte de bizim tribün güneş görmüyor. Kış aylarında da o taraf soğuk oluyor. Tribünümü yerleştirdiğim yer güneş görüyor. Sıcak sıcak maçlarımızı izliyoruz. Üçüncü sebebi de hem mangalımı yakıyorum hem de maçımı izliyorum. Tribün katlanabiliyor. Demirlerin pimi var çıkartıp, katlıyorsun" dedi.


- Afyonkarahisar
Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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