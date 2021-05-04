Takımlar maça evlilik teklifi pankartıyla çıktı

Amasya'da 1957 Suluova Hentbolspor ile Tokat Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan maça takımlar sürpriz evlilik teklifi pankartıyla çıktı. Amasya temsilcisinin kaptanı Mehmet Keskin, müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Amasya 1957 Suluova Hentbolspor Kaptanı Mehmet Keskin, Tokat Gençlik Spor Kulübü karşılaşması öncesi kız arkadaşına evlilik teklif etti. Üzerinde fotoğrafları ve "Gelmesini bilene en güzel deplasman bizim yüreğimiz. Benimle evlenir misin?" yazılı pankartla salona girdikten sonra tribünde oturan kız arkadaşı Şeyda Çoban'a evlenme teklifinde bulunan Keskin, "Evet" cevabını alınca yanında getirdiği yüzüğü uzatarak parmağına taktı. Birbirlerine sarılan çiftin mutlu anlarına tanık olan hentbolcular uzun süre onları alkışladı.

Keskin ile özel bir okulda birlikte öğretmenlik yapan Çoban, kısa süreli şaşkınlık yaşadığını söylediği sürprize çok sevindiğini belirtti.

Türkiye Deplasmanlı Erkekler Hentbol 1. Ligi'nde yer alan iki takımın mücadelesini Tokat temsilcisi kazandı. - AMASYA