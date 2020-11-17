Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu - Son Dakika

Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu

17.11.2020 11:52
Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu, System.String[]

Formula 1 yarışları sırasında, Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı, normal döneme göre bir günde yüzde 245 artarak, toplamda yaklaşık 3 bin GB (Gigabyte) oldu.

Formula 1 yarışları sırasında, Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı, normal döneme göre bir günde yüzde 245 artarak, toplamda yaklaşık 3 bin GB (Gigabyte) oldu.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, Formula 1 yarışları sırasında İstanbul Park ve çevresindeki iletişimin hızlı ve kesintisiz olarak sürmesini sağladı. Etkinlik öncesi pist ve çevresindeki iletişim ünitelerinin kapasitesini artıran Turkcell, yurtdışından gelen ekiplerin artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için de bölgede gerekli tüm önlemleri aldı.

Dokuz yıl aradan sonra İstanbul'da koşulan ve Lewis Hamilton'un birinciliğiyle sonuçlanan yarışlar sonunda ortaya çarpıcı internet ve konuşma rakamları da çıktı. Yarış ekipleri ve görevlilerin data kullanımı, antrenman, sıralama ve yarış günü dahil olmak üzere 3 gün boyunca toplamda 3 bin GB oldu.

Artış miktarı sadece bir günde normal zamana göre yüzde 245 yükseldi. Konuşma süresi de aynı şekilde yüzde 109 artarak toplamda yaklaşık 40 bin dakika olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle seyircinin alınmadığı Formula 1 yarışlarına Türk seyircisi ekran başında büyük ilgi gösterdi. Turkcell'in dijital televizyon uygulaması TV+ üzerinden 350 bini aşkın yarışsever Formula 1'i takip etti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, TV+ tarafından yayınlanan ve bu sezon koşulan Formula 1 yarışları arasında en çok izlenen yarış olma unvanına da sahip oldu.

- "Ülkemize yakışır bir hizmet verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150'yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği Formula 1 organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti.

Erkan, yarışlar boyunca gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların rahat ve kesintisiz olarak iletişim kurması için tüm imkanları seferber ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Pist ve etrafında normal zamanın çok üstünde ortaya çıkan kullanım miktarlarını şebekemizde doğru şekilde yöneterek, ülkemize yakışır bir hizmet verdik. Pandemi nedeniyle yarışları evlerinden izlemek zorunda kalan yarışseverlere Formula 1'in tüm heyecanını dijital televizyon platformumuz TV+ üzerinden yaşama imkanı sunduk. Güçlü altyapımızla ülkemiz için son derece önemli olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine destek verdiğimiz için son derece mutluyuz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin ülkemize tekrar kazandırılmasında rol oynayan ve başarılı bir organizasyonla ülkemizin adının tüm dünyada bir kez daha duyurulmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu
Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Formula 1, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor
Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı         
12:00
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar         
11:40
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum         
10:50
Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti         
10:38
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 12:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei