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Takımlar stada ulaştı

1 saat önce

- Takımlar stada ulaştıİSTANBUL - Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında stada geldi.

- Takımlar stada ulaştı

İSTANBUL - Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında stada geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesinde iki takım da stada ulaştı. Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden taraftarlarının tezahüratları eşliğinde ayrılırken aynı şekilde Galatasaray da, sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıktı. Takımlar stada emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gelirken, Türk Telekom Stadı'na ilk gelen ekip Galatasaray oldu. Futbolcuların her maçta olduğu gibi bu maçta da otobüsün camlarına vurarak stada giriş yapması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın hemen ardından Fenerbahçe de stada giriş yaptı.

Takımlar stada ulaştı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
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