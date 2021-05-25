Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama - Son Dakika

Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama

25.05.2021 00:55

- Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatması 2-2 biten maçta İskenderun FK'yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

- Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama

İZMİR - Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatması 2-2 biten maçta İskenderun FK'yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Yüzlerce taraftar ise kısıtlama kurallarına rağmen bir araya gelerek ellerinde bayraklar ve meşaleler ile kutlama yaptı.

Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatması 2-2 biten maçta İskenderun FK'yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Misli.com 2.Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından yüzlerce Bucaspor 1928 taraftarı ise takımlarının bayraklarını kaparak Buca Çevik 1 Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek takımlarının 2. Lig'e çıkışını kutlayan yüzlerce taraftara, araçları ile sokağa çıkan sürücüler de katıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalara katılan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulunurken, taraftarlar bir süre sokaklarda yürüyüş yaptı.

Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama

İskenderun, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama - Son Dakika Spor


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