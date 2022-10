Süper Lig'deki futbolcular imajları için de ayrı performans sergiliyor

Takımlarının başarısı için sahalarda ter döken futbolcular, benzer bir performansı kuaför salonlarında imajları için de gösteriyor.

Birçok futbolcunun kuaförlüğünü yapan Muharrem Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbolcuların imajları konusunda çok titiz davrandığını belirterek, "Futbolcular için futbolları kadar imajları da çok önemli. 'Ben sahaya çıktığımda saçlarım da konuşacak. Görenler ne güzel saçları var diyecekler' diyorlar. Bu konuda çok takıntılı futbolcular var. Ancak, imajları istediği gibi olunca kendilerini daha iyi hissediyorlar ve bu sahadaki performanslarına da yansıyor." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların kuaför koltuğunda uzun saatler harcadığından bahseden Bilen, "Saçları ve imajları konusunda çok ciddi ve normalin üzerinde hassaslar. Haftada 2-3 defa saç kesimi yaptıran futbolcular var. Bazı futbolcuların saç kesimi özel istekleriyle beraber yaklaşık 4 saati buluyor. Saç erkeğin imajıdır, imzasıdır. Erkeğin saçı, sakalı makyajıdır. Tıraş ve bakımlar kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor." dedi.

"Tıraş olmayı totem haline getiren futbolcular var"

Bazı futbolcuların ise saç tıraşı ve bakımlarını totem haline getirdiğini kaydeden Bilen, şunları kaydetti:

"Cyle Larin haftada 2 kere saçlarını kestiren bir oyuncu. Kovid olduğum dönemde 2 hafta boyunca mesleğimi yerine getiremedim. Larin de kimsede traş olmadı ve kabarık saçlarıyla sahaya çıktı. Karantina sürem bitince gece 1'de evine giderek saçlarını kestim. Bu süreçte başka arkadaşlarımı önerdim ama bunu bir totem haline getirdiği için tıraş olmadı. 'Gece 3'te de olsa saçımı sen keseceksin, yoksa totemim bozuluyor' diyen oyuncular var. Bu konuda çok takıntılı oyuncular var. Tıraş olmayı totem haline getiren futbolcular var. Örneğin Rıdvan her zaman maça 1 gün kala saçlarını kestirmeye başladı. Bu konularda totemi olan futbolcuları araştırdım ve çok fazla futbolcuda böyle bir durum olduğunu gördüm. Miralem Pjanic de her zaman perşembe günleri ve maça 2 gün kala saç kesimini yaptırırdı. Welinton her zaman gri bir pigmentte boya istiyor ve bunun kendisine uğur getirdiğine inanıyor. Montero 'Saçımı kestirmeden gol atacağıma inanmıyorum' dedi. Futbolcular saç kesimleriyle stres attığını söylüyor. Batshuayi'nin saçlarına örgü yapıyoruz. O da saçlarına örgü yaptırdıktan sonra gol atacağına inanıyor, zaten Fenerbahçe'ye gittiğinde ilk maçında da golünü attı.

Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın traşını yaptıktan sonra futbol dünyasına girdiğini söyleyen Bilen, "İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ın saçını kestim, ondan sonra ilgi topladı. Sonrasında bazı futbolcular Rıdvan'ın saçını çok beğendiklerini söylediler. Bazı kanallarda yorumcular da "Rıdvan'ın ne güzel saçı var, duruşu var" şeklinde yorum yaptı. Böylelikle futbol dünyasına girmiş olduk. Sonra futbolcularla yakınlık oluştu." dedi.

İstanbul dışından gelen oyunculara da kamp yaptıkları otele giderek hizmet verdiğini kaydeden Bilen, Dubai ve Londra'da iki dükkan daha açmak üzere olduklarını kaydetti.