Takının İade Alınmasını İsteyince Kuyumcu Yumruk Attı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuyumcudan aldığı bileklikte sorun çıkması üzerine iade etmek isteyen polis memuruna, kuyumcunun oğlu yumruk savurdu.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, kuyumcudan aldığı bileklikte sorun çıkması üzerine iade etmek isteyen polis memuruna, kuyumcunun oğlu yumruk savurdu. Polis
memuru silahını çekerken, dükkanda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.
Olay Salı günü, Gebze'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen polis memuru geçen ay eşi için 2 bin 300 TL ödeyerek altın bileklik aldı. Polis memuru bir hafta sonra bileklikte bozulmalar meydana geldiğini görünce, bilekliği değiştirmesi için kuyumcuya getirdi. Kuyumcu F.S. bilekliği tamir ettiklerini söyleyip aynı bilekliği geri verdi. Tekrar aynı bozulmalar meydana gelince polis memuru eşi ile birlikte kuyumcuya gelerek bilekliği iade alınmasını isteyerek parasını geri istedi. Kuyumcu F.S ise bilekliği 700 TL'ye geri alabileceğini söyleyince polis ve kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bu sırada kuyumcu F.S.'nin oğlu S.S. polise yumruk savurdu. Omzuna darbe alan polis memuru yaşanan arbede sırasında yere düştü. Silahını çeken polis memurunu dükkanda bulunanlar sakinleştirdi. Bu sırada S.S. dükkandan çıktı. Olaydan sonra avukatıyla birlikte savcılığa giden S.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - Gebzekocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
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