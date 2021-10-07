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Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi - Son Dakika

Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi

07.10.2021 12:04

Esenyurt'ta ortaya atılan iddialara göre ayrıldığı sevgilisinden intikam almak isteyen bir kadın, genç adamın aracının üzerine boya sökücü karışım döktü. Arabasında 60 bin liralık hasar oluşan Erhan Pala ise, "Çok sevdik başımıza bu geldi" açıklamasını yaptı.

İstanbul Esenyurt bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşına zarar vermek için arabasına boya sökücü karışım döktü. Olayın ardından arabasını gören Erhan Pala büyük şaşkınlık yaşadı. Pala, "Çok sevdik başımıza bu geldi" diyerek eski kız arkadaşına tepki gösterdi. Kadının, boya sökücüyü aracın üzerine dökme anı da kameraya yansıdı.

60 BİN TL MADDİ ZARAR VAR

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde iddialara göre, aylar önce ayrıldığı eski sevgilisinden intikam almak isteyen bir kadın, gece saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte Erhan Pala'nın yaşadığı mahalleye geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen şahıslar, yanlarında getirdiği malzemelerle boya sökücü hazırlayarak aracın üzerine döktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden Erhan Pala, yetkililere haber verdi. Olay sonrasında araçta değer kaybı ile birlikte yaklaşık 60 bin TL maddi zarar oluştu. Yaşanan o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"KAYITLARDA İZLEYİNCE ANLADIM"

Eski sevgilisinin arabasına yaptıklarını anlatan Erhan Pala, "Başıma talihsiz bir olay geldi. Eski kız arkadaşımın böyle bir şey yapacağını hiç beklemiyordum. Ben her akşam olduğu gibi arabamı kapımın önüne getirdim ve hiçbir şeyden habersiz bir şekilde evime çıktım. Gece saatlerimde aracıma boya sökücü dökmüşler. Sabah aracımı gördüğüme kamera kayıtlarına baktım ve bir kişinin aracın yanına gelerek elindeki maddeyi aracımın üzerine döktüğünü gördüm. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ilk başta kim olduğunu anlayamadım ama mahalledeki diğer kamera kayıtlarına da bakınca toplamda üç kişi olduklarını gördüm. İki erkek bir kadın vardı kayıtlarda. Dikkatli inceleyince kadının eski kız arkadaşım olduğunu anladım. Bu üç kişi taksi ile mahalleye geliyor ve ilk olarak etrafı inceliyorlar. Daha sonra ilerideki bir sokağa giderek boya sökücü karışımını hazırlıyorlar ve içlerinden birisi arabamın yanına gelerek bu karışımı döküyor" dedi.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTI BİLMİYORUM"

Durum nedeniyle şaşkın olduğunu belirten Pala, "Gerçekten bu durum karşısında neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Benim arabamı çok sevdiğimi biliyordu herhalde bu sebepten ötürü bunu yaptı. Toplamda aracımın değer kaybı ile birlikte 60 bin TL gibi bir zararım var. Buradan ona bu olayı burada bırakmayacağımı ve olayı tüm mecralarda duyuracağımı söylemek istiyorum. Ne diyebilirim ki çok sevdik ve başımıza böyle bir olay geldi" .

Takıntılı sevgili, ayrıldığı erkek arkadaşının aracına binlerce liralık zarar verdi
Takıntılı sevgili, ayrıldığı erkek arkadaşının aracına binlerce liralık zarar verdi
Takıntılı sevgili, ayrıldığı erkek arkadaşının aracına binlerce liralık zarar verdi
Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi

Türk Lirası, Hürriyet, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi - Son Dakika
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