Takıntılı Titiz Dominant Mıyım ?? Hakkımdaki Varsayımlarınızı Okudum
5 dakika önce
Merhaba, instagram'da story attım ve hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istedim. oldukça ilginç varsayımlar geldi))) "titiz bir insan mıyım" "siyasetle ilgili miyim" "dominant mıyım" bakalım kaç tanesi doğru çıktı.
Merhaba, instagram'da story attım ve hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istedim. oldukça ilginç varsayımlar geldi))) "titiz bir insan mıyım" "siyasetle ilgili miyim" "dominant mıyım" bakalım kaç tanesi doğru çıktı. -----------------------------------------------------------
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:20 Kaynak: Youtube
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