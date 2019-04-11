Takıntılı Titiz Dominant Mıyım ?? Hakkımdaki Varsayımlarınızı Okudum

Merhaba, instagram'da story attım ve hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istedim. oldukça ilginç varsayımlar geldi))) "titiz bir insan mıyım" "siyasetle ilgili miyim" "dominant mıyım" bakalım kaç tanesi doğru çıktı.

Merhaba, instagram'da story attım ve hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istedim. oldukça ilginç varsayımlar geldi))) "titiz bir insan mıyım" "siyasetle ilgili miyim" "dominant mıyım" bakalım kaç tanesi doğru çıktı. -----------------------------------------------------------

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı