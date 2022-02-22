Takip cihazı takılan saksağanlar örgütlenip bir ilke imza attı! Literatüre girdiler - Son Dakika

Saksağan kuşlarıyla ilgili araştırma gerçekleştiren bilim insanları, kendilerini dahi şaşkınlığa uğratan bir detayla karşı karşıya kaldı. Çünkü saksağan kuşları, zekalarını kullanarak kendilerine takılan takip cihazını çıkarmayı başardı. Sunshine Coast Üniversitesi'nden (USC) araştırmaya katkıda bulunan hayvan ekolojisi profesörü Dominique Potvin günü Xinhua'ya, bunun kuşlarda gözlemlenen ilk fedakar ve sosyal problem çözme davranışlarından biri olduğunu söyledi.

İLK BAŞTA SOSYAL İLİŞKİLER ÜZERİNDE DENEY YAPACAKLARDI

Potvin, "Bu ilginçti çünkü hiçbirimiz takip cihazlarını çıkarmak için işbirliği yapan herhangi bir hayvanı duymamıştık. Bunun gerçekten olduğunu ilk kez öğrendik" diye konuştu. Saksağanlar, yavrularına işbirliği yaparak bakan ve yetiştiren en fazla bir düzine kadar kuştan oluşan sosyal gruplar halinde yaşıyor. Kendi bölgelerini sahiplenen bu kuşlar, tehlikenin farkında olmadan bölgelerinden geçenlere saldırmalarıyla ve yüksek sesli ve saldırgan çağrılarıyla biliniyor. Ekip başlangıçta Avustralya saksağan gruplarının arasındaki sosyal ilişkiler üzerine deneyler yapmayı planladı. Takip cihazları, minimum etkiye neden olacak şekilde tasarlanmış hafif bir kayışla kuşlara takıldı.

KAYIŞLARI ÇIKARMAK İÇİN BİRBİRLERİNE YARDIM ETTİLER

Potvin, "Başlangıçta yıkıldık. Çünkü bu sadece kuşların farklı davrandığı, takip cihazlarını çıkarmaya çalıştıkları değil, aynı zamanda bu cihazların muhtemelen davranışlarını etkilediği anlamına geliyordu" dedi. İlginç bir şekilde, takip cihazı takılmamış saksağanlar bile, takılanlara yardım etti. Potvin, bu tür "kurtarma davranışının", türlerin başkalarına kendi zararına da olsa fedakarlıkla yardım etme potansiyeli konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Potvin, "Bu, gerçekten gelişmiş bir sosyal davranışın ve aynı zamanda bir problem çözme davranışının bir bileşimi. Sadece bir takım olarak problem çözmekle kalmıyorlar, saksağanlar bu yardımlar karşılığında aslında hiçbir ödül almıyor" dedi.

"ÇALIŞMA HAYVANLARLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR"

Potvin ayrıca, davranış değişiklikleri hayvanların habitat tahribatı ve iklim değişikliği gibi stres faktörlerine en hızlı tepkisi olduğu için koruma çabaları açısından vahşi hayvanların davranışlarını anlamanın önemini vurguladı. Potvin, "Hayvanların ortamlarındaki belirli değişikliklere nasıl tepki verdiklerini kavramak, onların uzun vadede başa çıkıp çıkamayacaklarını, çevrede kalıp kalamayacaklarını ya da onlara gerçekten yardım etmemiz veya uygulamalarımızı değiştirmemiz gerekip gerekmediğini anlamamıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.