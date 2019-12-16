Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, yolda yürüyen kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, yolda yürüyen kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak Y.M.'ye kafa attı.

Olay, saat 17.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı. Yakındaki trafik polisleri de olayın daha fazla büyümesini önledi. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.

Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Zonguldak, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı
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