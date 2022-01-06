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Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika

Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı

06.01.2022 09:46
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı

Arnavutköy'de iş çıkışı arkadaşıyla yürüyen kadının 12 bin lira değerindeki cep telefonu kendisini takip eden hırsız kadın tarafından çalındı.

Arnavutköy'de iş çıkışı arkadaşıyla yürüyen kadının 12 bin lira değerindeki cep telefonu kendisini takip eden hırsız kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ocak Pazartesi günü saat 18.45 sıralarında Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, mesai saatinin sonunda arkadaşıyla birlikte telefoncuya giden Zübeyde Çiçek, işlerini hallettikten sonra işyerinden çıkıp yürümeye başladı. Zübeyde Çiçek'in montunun cebindeki telefonu fark eden, hırsız peşlerine takıldı. Hırsız, bir süre sonra sessiz bir şekilde yaklaşarak Zübeyde Çiçek'in cebindeki 12 bin lira değerindeki cep telefonunu sessiz bir şekilde çalıp kayıplara karıştı.

"O benim sadece telefonumu değil bütün emeğimi çaldı"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Zübeyde Çiçek, "Biz telefoncuya girdik ve içeride biraz oyalandık işlemleri hallederken bu hırsız bizi içeride görüyor ve cadde üzerinde dolaşmaya başlıyor. Biz kapıda durduktan sonra kadın bize bakıyor bende o esnada telefonu kapatıp cebime atıyorum kadın da hemen arkamızdan yürümeye başlıyor ve hemen telefonu alıyor. Bir kolum arkadaşımdaydı öbür tarafımdan yaklaşıp alıyor hemen ben aşağı inip köşeyi döndükten sonra bir baktım ki telefonum yok hemen geri dönüp kameralara baktık ki kadınmış alan. O benim sadece telefonumu çalmadı bütün emeğimi çaldı. Hırsızlık yaptıktan sonra arkamdan iki kişi yürüyor o kişilerle de bir şey konuşuyor veya adres soruyor bilmiyorum onlara da seslenmek istiyorum bana ulaşsınlar lütfen. Benim bütün emeğim çalındı her şeyim oradaydı telefon gelmese dahi ben o kadını istiyorum cezasını çeksin ki kimsenin canı yanmasın" dedi.

"Fark ettiğimde elim ayağım boşaldı"

Hırsızın bulunmasını isteyen Çiçek, "Fark ettiğim de elim ayağım boşaldı çünkü her şey onun içerisindeydi banka bilgilerim, kişisel bilgilerim, fotoğraflarım ailem ama bir yandan kullandığım telefona güveniyordum açılmaz diye o da beni yanılttı. Ben o kişiyi bulmak istiyorum ve bunun içinde ben her akşam bu caddeye geleceğim inanın bana her akşam geleceğim mutlaka da onu bulacağım ben burada 9 yıldır esnaflık yapıyorum mutlaka onu bir yerde gördüm bu saatten sonra telefonu değil en çok hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bugün yine karakola gideceğim ek kamera görüntüleri ile ilgili gerekirse her akşam karakola gideceğim hakkımı helal etmiyorum ama ben hakkımı arayacağım. Bundan sonra dikkat etmek ne kelime kendime kelepçelerim herhalde telefonları arka ceplerine koyan arkadaşlara sesleniyorum sakın koymayın benim montumun cebinden aldılar ben o telefona tam 12 bin TL para verdim ve hala taksiti devam ediyor. Ben çalınmış bir telefon için taksit ödeyeceğim inanabiliyor musunuz" diye konuştu.

Hırsızın cep telefonun çaldığı anlar kameraya yansıdı

Arnavutköy'de hırsızın yürüyen bir kadının cebinden telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın bir süre takip ettiği, daha sonra arkadan yanaşarak telefonu çaldığı olay yerinden kaçığı görülüyor. - İSTANBUL

Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı
Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı

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Cumhuriyet Meydanı, Hırsızlık, Pazartesi, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takip ettiği kadının cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika


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