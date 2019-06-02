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Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K. (29), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K. (29), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası ile aranan Hasret K., adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen 16 Mart'ta Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Yanında çocuk olan bir kadın, alışverişe çıkan başka bir kadını takip etti. Kadının dükkanın önündeki ürünlere baktığı sırada sırtında bulunan çantanın fermuarını açan şüpheli, cüzdanı çaldı. Bir süre sonra cüzdanının çalındığını fark eden kadın, polise şikayette bulundu. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek şüphelinin Hasret K. olduğunu belirledi.
26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Dün, Osman Yılmaz Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hasret K., polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada, Hasret K.'nin üzerinde çaldığı 3 cep telefonu ele geçirildi. Hakkında benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen Hasret K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kucağında çocuğu olan Hasret K., şalı ile kendisini ve çocuğunu gizlemeye çalıştı.
 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
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