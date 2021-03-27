Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı

27.03.2021 23:03
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını başka bir kadının evinde yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı. Polis, çıkan kavgayı güçlükle ayırırken, karşılıklı şikayet üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının, G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı.

EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı

Ereğli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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